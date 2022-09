Post gara 🎙️

02 set 2022

Il match-winner di serata è Marko Rog, il croato che con l'incornata su assist di Nandez festeggia la vittoria sul Modena e la definitiva consacrazione dopo il lungo recupero dagli infortuni. "Ero sicuro di essere in posizione regolare perché ero stato attento", dice sulla rete odierna. "L'attesa per la decisione del VAR ci ha fatto aspettare prima di esplodere".

ESPLOSIONE DI FELICITÀ

"Speriamo si possa davvero dire che Rog si è ritrovato definitivamente. Sto bene, la gioia più grande è per una vittoria importante e bella, una soddisfazione per tutti. Sono convinto che lavorando, giocando così posso finalmente tornare su certi livelli. Il gol di oggi mi ha riportato alla mente tutti i momenti brutti, i sacrifici fatti per recuperare due volte dagli infortuni. Sono felice".

TANTI LEADER

"Siamo un gruppo forte, a livello tecnico e morale. Tutti siamo importanti, ci sono molti leader, io voglio dare il mio contributo di esperienza in ogni situazione. Stiamo cambiando mentalità, il mister vuole che controlliamo il gioco, teniamo la palla, c'è bisogno di tempo ma credo che i margini di questo Cagliari siano ampi".

LA PRIMA DA CAPITANO

"Per me Cagliari significa tanto, indossare oggi la fascia di capitano è stata una emozione molto grande, è toccato a me per l'assenza di Pavoletti e Deiola. Abbiamo poi vinto con un mio gol quindi una serata eccezionale".

MIGLIORARE IN CONCRETEZZA

"Dobbiamo crescere nella gestione, nella concretezza quando creiamo così tanto. Se non chiudi la pratica poi rischi sugli episodi e puoi buttare via una partita dominata. Sono sicuro che con il passare del tempo cresceremo tutti, a livello collettivo e individuale".