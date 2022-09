Sala stampa 🎙️

02 set 2022

+ -

Un Cagliari dominante, soprattutto nel primo tempo, piace a Fabio Liverani che analizza la vittoria sul Modena e guarda avanti. "Quando non chiudi i conti poi rischi di buttare via qualcosa di straordinario che avevi costruito. Oggi meritavamo questa gioia".

CONTINUITÀ E CUORE

"Il Cagliari oggi ha dato continuità alla prestazione di Ferrara, forse ci credevo solo io però ero convinto di come si fosse vista un'ottima squadra fino all'espulsione di Di Pardo e anche dopo. Oggi si è visto un Cagliari ancora più in crescita, Rog e Nandez hanno giocato poco negli ultimi mesi e stanno salendo di condizione, sono tanti i ragazzi che da qualche tempo lavorano con continuità. Sicuramente non possiamo soffrire così tanto giocando una gara così importante.

GLI ATTACCANTI

Lapadula? Per me se gioca per la squadra è molto utile, se pensa troppo al gol no, quindi credo che oggi abbia fatto un'ottima prova e la soddisfazione personale arriverà. Pavoletti è entrato molto bene, ha dato un contributo significativo con e senza palla, quando c'è questo atteggiamento un allenatore è sempre molto soddisfatto".

MANCOSU LEADER, VIOLA IN CRESCITA

"Marco ha una grande dote che è l'umiltà, poi le qualità tecniche e atletiche si conoscono. Sa quello che voglio, è arrivato dalla Spal dove si era allenato e aveva giocato partite ufficiali, è normale che potesse inserirsi in fretta a differenza di qualche ragazzo arrivato negli ultimi giorni dopo settimane di allenamenti in solitaria. Viola? Ha avuto un virus intestinale che l'ha debilitato, oggi era recuperato e Nicholas ci poteva dare qualità in mezzo al campo come si è visto".

SOLUZIONI TATTICHE

"Ci vuole tempo, serve giocare insieme, sinora il gruppo difficilmente ha avuto la possibilità di giocare più partite con la formazione uguale o quasi. Da lunedì potremo lavorare con continuità su quanto vogliamo costruire, sono felice della squadra che alleno e l'ho detto ai ragazzi. Bisogna migliorare ma ci sono tutte le potenzialità per fare bene. Oggi ad un certo punto siamo passati alla difesa a tre perché il Modena aveva quattro attaccanti e saltava la mediana, ci serviva ordine, dobbiamo toglierci qualche scoria perché a tratti manca serenità nelle giocate e rischi di buttare via delle partite dominate".

VOGLIA DI RIVALSA

"Questi ragazzi hanno sofferto molto in passato, da qui la voglia di gente di alto livello come Rog e Nandez di rimanere per restituire gioia ai tifosi. Il nostro popolo ha sofferto, ha voglia di rialzarsi, sentiamo la delusione che si è respirata nel recente passato, non è facile dominare ogni partita e vincerla ma tutti insieme possiamo e dobbiamo mettere il massimo per toglierci soddisfazioni e raggiungere l'obiettivo".