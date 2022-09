Le operazioni di mercato

02 set 2022

Di seguito un riepilogo di tutte le operazioni, in entrata e in uscita, realizzate in occasione della sessione di mercato estiva 2022/23.

OPERAZIONI IN ENTRATA

Antonio BARRECA – Tesseramento calciatore professionista

Raoul BELLANOVA – Acquisizione definitiva dal Bordeaux

Luca BELLONI – Acquisizione temporanea dall’Olbia con diritto di opzione

Elio CAPRADOSSI – Acquisizione definitiva dallo Spezia

Franco CARBONI – Acquisizione temporanea dall’Inter con diritto di opzione e contro opzione

Alessandro DI PARDO – Acquisizione temporanea dalla Juventus con diritto di opzione e obbligo di riscatto in casa di promozione in Serie A al termine della stagione 2022-23

Alberto DOSSENA – Acquisizione definitiva dall’Avellino

Filippo FALCO – Acquisizione temporanea dalla Stella Rossa con diritto di opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni

Adam GRIGER – Acquisizione temporanea dal LASK con diritto di opzione

Gianluca LAPADULA – Acquisizione definitiva dal Benevento

Antoine MAKOUMBOU – Acquisizione definitiva dal Maribor

Marco MANCOSU – Tesseramento calciatore professionista

Vincenzo MILLICO – Acquisizione definitiva dal Torino

Davide VEROLI – Acquisizione definitiva dal Pescara

Nicolas VIOLA – Tesseramento calciatore professionista





OPERAZIONI IN USCITA

Raoul BELLANOVA – Cessione temporanea all’Inter con opzione di riscatto

Roberto BIANCU – Cessione definitiva all’Olbia con opzione di riacquisto dopo due stagioni

Salvatore BOCCIA – Cessione temporanea alla Turris

Andrea CARBONI – Cessione definitiva al Monza

Alberto CERRI – Cessione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto

Bruno CONTI – Cessione definitiva all’Hellas Verona

Gianluca CONTINI – Cessione temporanea all’Olbia

Alessio CRAGNO – Cessione temporanea al Monza con diritto di opzione e obbligo di riscatto in caso di permanenza nella massima serie del Club lombardo al termine della stagione 2022-23

Francesco CUSUMANO – Cessione definitiva alla Vis Pesaro con opzione di riacquisto dopo due stagioni

Jacopo DESOGUS – Cessione temporanea al Pescara

Paolo FARAGO’ – Cessione definitiva al Como

Luca GAGLIANO – Cessione definitiva al Padova con opzione di riacquisto dopo due stagioni

Riccardo LADINETTI - Risoluzione consensuale del contratto

Razvan MARIN – Cessione temporanea all’Empoli con opzione di riscatto

Senna MIANGUE – Cessione definitiva al Cercle Brugge

Joao PEDRO – Cessione definitiva al Fenerbahce

Giovanni SIMEONE – Cessione definitiva all’Hellas Verona

Lisandru TRAMONI – Cessione definitiva al Pisa

Mattéo TRAMONI – Cessione definitiva al Pisa

Guglielmo VICARIO – Cessione definitiva all’Empoli

Sebastian WALUKIEWICZ – Cessione all’Empoli in prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni