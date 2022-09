Falco al Cagliari

01 set 2022

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver acquistato dalla Stella Rossa il calciatore Filippo Falco che arriva in rossoblù con diritto di opzione a favore del Club e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Classe 1992, ha mosso i primi passi nel vivaio del Lecce. Da Lecce, il primo prestito è a Pavia dove si mette in mostra con 31 presenze e 8 reti all'attivo. La stagione 2013-14 è divisa tra Reggina e Juve Stabia (con questa maglia il primo gol in Serie B il 1° febbraio 2014): segue l'ottima esperienza a Trapani da 35 presenze, 2 reti e ben 12 assist. Dopo l'annata in Sicilia arriva in Serie A con il Bologna nel 2015-2016: una stagione divisa tra il rossoblù felsineo e il bianconero del Cesena, dove approda in prestito e mette insieme 13 presenze con 4 reti.

Con il Benevento conquista la storica promozione in Serie A grazie a 36 presenze, 6 gol e 7 assist. Nel 2017-2018 è al Perugia, poi al Pescara. Torna a Lecce nel 2018 per scrivere un'altra pagina importante insieme a mister Liverani: promozione in Serie A e successivo campionato nella massima categoria, per un totale di 107 presenze e 16 gol con i “Lupi”.

Le gesta in terra salentina gli varranno lo sbarco nello scenario internazionale: va infatti allo Stella Rossa di Belgrado, con cui giocherà anche in Europa League. Dal 2020 il ruolino parla di 36 presenze totali, 6 gol e 4 assist con la maglia del club serbo.

Attaccante duttile, tecnica e rapidità gli permettono di svariare su tutto il fronte offensivo. Mancino naturale, è particolarmente abile nei calci da fermo.

Benvenuto in rossoblù, Filippo.