Capradossi è del Cagliari

01 set 2022

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto dallo Spezia del diritto alle prestazioni sportive di Elio Capradossi: il calciatore arriva in rossoblù a titolo definitivo e ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo a favore del Club per la stagione successiva.

Nato l’11 marzo 1996 a Kampala, in Uganda ma con cittadinanza italiana, è cresciuto nelle giovanili della Roma: da capitano della Primavera giallorossa ha vinto il campionato 2015/16.

Ha iniziato la carriera da professionista tra le fila del Bari in Serie B: 37 le presenze con i biancorossi dall’estate del 2016 a gennaio 2018. Dopo una breve parentesi alla Roma, veste la maglia dello Spezia per due stagioni, conquistandosi la promozione in Serie A al termine dei playoff 2019/20. In Liguria ha giocato 55 partite e siglato 5 reti. Nel campionato cadetto appena concluso ha disputato 32 partite con la Spal, andando a segno due volte.

Difensore di grande prestanza fisica, abile nel gioco aereo: ha svolto tutta la trafila con le selezioni azzurre giovanili dall’Under 16 all’Under 21, totalizzando 53 presenze e 4 gol.

Benvenuto in Sardegna, Elio.