Veroli al Cagliari

01 set 2022

Il Cagliari Calcio comunica di aver acquistato dal Pescara il diritto alle prestazioni sportive di Davide Veroli che arriva a titolo definitivo e ha firmato con il Club un contratto sino al 30 giugno 2025.

Nato ad Ancona, classe 2003, ha fatto tutta la trafila nel Settore giovanile del Pescara: 18 gare e 2 reti in Primavera, poi il passaggio in prima squadra. Ha esordito in campionato lo scorso 16 ottobre nella vittoria casalinga per 2-1 contro la Fermana. In tutto ha collezionato 24 partite.

Difensore di grande prestanza fisica, abile anche in fase di impostazione: in rossoblù arriva un giovane di prospettiva con ampi margini di crescita.

Benvenuto nel Cagliari, Davide.