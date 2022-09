01 set 2022

Il Cagliari Calcio comunica la cessione di Jacopo Desogus al Pescara in prestito sino al termine della stagione sportiva 2022/23.

Cresciuto nel settore giovanile rossoblù, ha collezionato 71 presenze e 25 reti con la maglia della Primavera, con cui ha conquistato la semifinale scudetto della passata stagione.

Ha fatto il suo esordio in prima squadra il 15 dicembre 2021 contro il Cittadella, nella gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Ha debuttato in Serie B il 13 agosto contro il Como alla prima di campionato, partendo tra i titolari.

Desogus avrà ora modo di giocare con più continuità, proseguendo così il suo percorso di crescita umana e professionale.

Buona stagione, Jacopo.