Griger è del Cagliari

01 set 2022

Il Cagliari Calcio comunica di aver acquistato dal LASK il diritto alle prestazioni sportive di Adam Griger che si trasferisce in rossoblù in prestito con diritto di riscatto.

Slovacco di Prešov, nato il 16 marzo 2004, Griger è un attaccante centrale dotato di notevole struttura fisica, come testimoniano i 192 centimetri di altezza. Cresciuto in patria nello Zemplin Michalovce, nel 2020 è arrivato in Austria tra le fila del LASK: 39 presenze e 11 gol totali, con 3 assist; ha esordito in prima squadra in Bundesliga il 9 maggio 2021.

Ha sinora collezionato 4 presenze con la Nazionale slovacca U19 con cui ha di recente preso parte ai Campionati europei di categoria, a segno nella vittoria per 1-0 contro la Romania.

Benvenuto in Sardegna, Adam.