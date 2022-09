01 set 2022

Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Sebastian Walukiewicz che si trasferisce all’Empoli in prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive.

In Sardegna dall’estate 2019, il difensore polacco ha esordito in rossoblù il 5 dicembre in Cagliari-Sampdoria di Coppa Italia (2-1). Con la maglia del Cagliari ha collezionato in tutto 45 presenze.

Il Club augura a Sebastian un buon proseguimento di stagione.