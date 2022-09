SALA STAMPA 🎙

01 set 2022

+ -

Vigilia di campionato per i rossoblù, in campo alle 20.30 di venerdì contro il Modena per un'altra serata insieme al popolo dell'Unipol Domus. In conferenza Fabio Liverani presenta la sfida e analizza il momento del gruppo.

PRONTI AL RISCATTO

"Sicuramente sono ore particolari per effetto del mercato aperto, ma questo non ci ha minimamente condizionati. Siamo concentrati e arrabbiati per la sconfitta di Ferrara, che non meritavamo. Avremo di fronte un Modena ben allenato, un'ottima squadra, ma siamo pronti perché contro la Spal si è visto un Cagliari che ha creato tanto e fatto la partita, venendo punito dagli episodi. Ero più preoccupato dopo Como che dopo la gara di sabato scorso, negativa solo per il risultato. Siamo cresciuti dal punto di vista dell'approccio, dobbiamo continuare a migliorare nei dettagli che fanno la differenza, serve qualità nel possesso, nella tecnica, contro di noi molti giocano in verticale e bisogna essere pronti".

NAHITAN NON LASCIA

"Ho un grande rapporto di fiducia con Nahitan, è uno di parola e non ho mai avuto dubbi su di lui. La schiettezza viene prima di tutto, per me non è mai stato un tormentone, è una risorsa importante perché ha grandi doti tecniche, fisiche e comportamentali, penso che sull'esterno dia il suo meglio, può fare tanti assist. Negli ultimi sei mesi è stato fuori spesso, questo va tenuto in considerazione, discorso simile per Rog. Sono ragazzi di alto livello che se trovano la migliore condizione diventano cruciali, sta a me portarli al giusto livello di forma".

EQUILIBRIO E LAVORO

"La Serie B è molto livellata, nessuno sta dominando, un primo bilancio si potrà fare dopo 10-12 partite, noi adesso dobbiamo pensare gara dopo gara e non a lungo termine. Siamo giovani, stiamo costruendo un gruppo, lavoriamo per crescere. Contro il Modena servirà grande attenzione, sono galvanizzati dalla vittoria sulla Ternana, dovremo avere fame ma non paura di vincere, non posso aspettarmi la perfezione ma puntiamo a essere attenti in ogni aspetto".

I SINGOLI

"Barreca può essere impiegato, è chiaro che abbia bisogno di tempo, a differenza di un Mancosu che era a tutti gli effetti in pieno ritmo gara. Antonio non ha ancora i 90' ma è in buona condizione e pronto per almeno uno spezzone di partita. Gli attaccanti? Lapadula a Ferrara ha avuto tante palle gol, sa che è mancata un po' di cattiveria sotto porta ma sta lavorando tantissimo. Mi preoccupo quando non creiamo occasioni, non se le sbagliamo come avvenuto contro la Spal".