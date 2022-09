01 set 2022

+ -

Si è chiusa la vendita degli abbonamenti per la stagione 22/23: sono stati 7019 i cuori rossoblù che dal 4 luglio, data in cui si è partiti con la prelazione, hanno deciso di sostenere la squadra in ogni partita casalinga.

Affetto e fiducia nel momento di maggior bisogno: Cagliari e la Sardegna hanno nuovamente risposto presente, spinti dalla passione e dall’amore per i quattro mori che dal 1920 rappresentano l’isola calcistica in Italia e nel mondo.

Agli abbonati per questa stagione va il più sentito ringraziamento da parte del Club.

Avanti insieme, forza Casteddu!