Verso Cagliari-Modena

31 ago 2022

I rossoblù sono scesi in campo al Centro sportivo di Assemini per un nuovo allenamento in vista della gara di venerdì all’Unipol Domus. Seduta al via con degli esercizi di attivazione, a seguire focus sulla tattica: sviluppi di gioco e partite a tema.

Antonio Barreca ha lavorato regolarmente con la squadra.

Domani è in programma una nuova sessione, alle 18 mister Fabio Liverani presenterà la partita contro il Modena. La conferenza verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Club.