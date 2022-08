SALA STAMPA 🎙️

30 ago 2022

Il secondo capitolo rossoblù di Antonio Barreca è ufficialmente iniziato, oggi il terzino sinistro ha incontrato i media nella sala stampa dell'Unipol Domus.

UNA SECONDA CASA

“Sono molto felice di essere tornato qui, mi sono trovato bene in città e negli aspetti prettamente di campo, insomma sotto tutti i punti di vista. Cagliari per me è una seconda casa e per questo sento tanto la responsabilità. Vogliamo riportare il Cagliari dove merita, personalmente torno con maggiore esperienza e l'obiettivo è portare il contributo anche nella crescita dei più giovani".

LA FORZA DEL GRUPPO

"La squadra è forte, il gruppo unito e in via di costruzione. Abbiamo bisogno di tempo per lavorare, in Serie B conta la forza del collettivo, devi sempre fare qualcosa in più a livello di grinta, passione per il lavoro che fai, capacità di tramutare in positivo la grande spinta che ti dà un pubblico speciale come quello rossoblù".

TORNO MATURATO

"Vengo da più di un mese di lavoro, mi manca un po' il ritmo partita, ho scelto la maglia numero 27 per questa nuova avventura. Torno a Cagliari più maturo, sono stato in Francia e Inghilterra ed è stata palestra fondamentale. Quando sarò pronto? Spero già da venerdì, lavoro per quello ma poi la scelta è del mister".