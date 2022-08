Ripresa ad Asseminello

29 ago 2022

I rossoblù hanno ripreso gli allenamenti al Centro sportivo di Assemini: testa subito alla prossima gara di campionato, venerdì sera all’Unipol Domus sarà Cagliari-Modena (qui i biglietti).

Due i gruppi che hanno caratterizzato la seduta odierna di allenamento: i calciatori più impiegati sabato hanno svolto un’attivazione e delle esercitazioni tecnico-tattiche. Per gli altri forza in palestra, attivazione in campo ed una sessione dedicata a lavori tecnici e tattici.

Hanno lavorato con la squadra Nunzio Lella e Gabriele Zappa. Parzialmente in gruppo Sebastian Walukiewicz e Isaias Delpupo. Antonio Barreca ha alternato esercitazioni atletiche individuali a lavori con il gruppo.

Martedì 29 nuovo allenamento fissato dallo staff al pomeriggio.