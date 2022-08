Match report 📋

27 ago 2022

Sconfitta rossoblù al "Paolo Mazza" di Ferrara, la prima stagionale della squadra di Fabio Liverani. La Spal vince 1-0 grazie al gol di La Mantia al 36', in una partita condizionata dall'espulsione di Di Pardo per gioco violento alla mezzora e dal rigore fallito da Lapadula al 61', dopo che il Cagliari aveva condotto le danze anche in inferiorità numerica.

LE SCELTE

Liverani, davanti a Radunovic, sceglie Obert terzino sinistro e Di Pardo terzino destro, con Goldaniga-Altare coppia difensiva al centro. In mediana Rog e Makoumbou con Deiola, davanti Mancosu e Nandez con Lapadula.

CAGLIARI PADRONE

Subito chance al 9' per Lapadula, bravo ad aggirare Arena ma non a superare in pallonetto Alfonso. Il Cagliari tiene il pallino ma non sfonda, così al 18' La Mantia scappa in profondità e calcia fuori di pochissimo. Al 23' nuova occasione: Mancosu col destro dal limite manda a lato dopo l'azione avvolgente.

SBLOCCA LA SPAL

Al 31' Di Pardo a metà campo interviene in modo pericoloso a gamba tesa e alta, per l'arbitro è rosso. Passano cinque minuti e La Mantia incorna il vantaggio sbucando sul secondo palo sul cross di Zanellato.

GRANDE RAMMARICO

Il Cagliari fa la partita, i minuti scorrono e i rossoblù si riversano nell'area spallina. Tante mischie, poi al 60' sul cross da sinistra arriva il tocco col gomito: rigore grazie al VAR che Lapadula sbaglia calciando centrale e trovando la risposta di piede di Alfonso. La gara si fa ulteriormente confusa e nervosa, Liverani attinge dalla panchina inserendo Luvumbo, Pavoletti, Carboni e Millico, ma non arriva il guizzo. Al 79' Peda viene espulso per doppia ammonizione, il forcing sardo non sortisce effetti e dopo oltre 8' di recupero finisce 1-0.



IL TABELLINO

SPAL: Alfonso, Dickmann, Meccariello, Arena (Peda 66′) Celia, Zanellato, Esposito, Proia (Murgia 58′) Maistro (Rabbi 58′), Moncini (Finotto 74′), La Mantia. A disposizione: Thiam, Dalle Mura Prati, Celia, Puletto, Almici, Rauti, Tunjov. Allenatore: Roberto Venturato.

CAGLIARI: Radunovic, Di Pardo (Espulso al 30′), Altare, Goldaniga (Pereiro 93′), Obert (78′ Carboni) Nandez, Deiola(81′ Millico) , Makoumbou, Rog (Luvumbo 78′), Mancosu, Lapadula (81′ Pavoletti). A disposizione: Aresti, Ciocci, Carboni, Dossena, Palomba, Kourfalidis, Viola, Desogus. Allenatore: Fabio Liverani.

Rete: 36' La Mantia

Ammoniti: 70′ Peda (S), 84′ Millico, 92′ Murgia, 96′ Pavoletti

Espulsi: 30' Di Pardo (C), 79′ Peda