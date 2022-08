Faragò al Como

27 ago 2022

Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Paolo Faragò che si trasferisce al Como a titolo definitivo.

In Sardegna del gennaio 2017, ha esordito con la maglia del Cagliari il 22 dello stesso mese, in trasferta contro la Roma. Il 25 ottobre segna il suo primo gol nella vittoria per 2-1 contro il Benevento, in cui è protagonista anche con un assist. Altra partita simbolo quella contro la Spal, il 20 ottobre 2019, sempre in casa, quando realizza la rete del 2-0 finale.

Esempio di serietà e professionalità, lascia l’Isola dopo aver collezionato 106 presenze in rossoblù e 5 gol.

Buon proseguimento di carriera, Paolino.