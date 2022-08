Boccia alla Turris

26 ago 2022

Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Salvatore Boccia che si trasferisce alla Turris in prestito sino al termine della stagione sportiva 2022/23.

Cresciuto nelle giovanili rossoblù, 76 presenze in Primavera di cui è stato anche capitano, Boccia ha giocato lo scorso campionato tra le fila dell’Olbia. Fresco di rinnovo con il Cagliari sino al 2025, in squadra in questo inizio di stagione, avrà ora l’opportunità di giocare con continuità e maturare più esperienza tra i professionisti.

Buon campionato, Salvatore.