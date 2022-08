24 ago 2022

Ad Asseminello continua la preparazione alla gara di Ferrara in programma sabato alle 20.45: la squadra ha lavorato questo pomeriggio agli ordini di mister Fabio Liverani. La seduta si è concentrata su lavori tattici ed esercitazioni per andare al tiro in porta. Dopo una serie di partite a tema, l’allenamento si è concluso con una partita giocata su spazi ridotti.

I rossoblù si ritroveranno al Centro sportivo di Assemini per una nuova sessione di lavoro domani, giovedì 25, al pomeriggio.