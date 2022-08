24 ago 2022

+ -

L’arbitro Lorenzo Maggioni di Lecco è stato designato per dirigere Spal-Cagliari, gara valida per la 3ª giornata di Serie B, in programma sabato 27 agosto alle 20.45 allo Stadio "Paolo Mazza".

Sarà coadiuvato dagli assistenti Salvatore Affatato di Vco e Claudio Barone di Roma 1.

Quarto ufficiale Mattia Caldera di Como. Addetti al VAR Antonio Di Martino (Teramo) e Oreste Muto (Torre Annunziata).