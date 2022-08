Cagliari-Modena, i biglietti

23 ago 2022

Quasi quindicimila cuori rossoblù hanno colorato l’Unipol Domus per la prima uscita casalinga: emozioni forti da rivivere. I ragazzi di mister Liverani tornano tra le mura amiche venerdì 2 settembre alle 20.30 per Cagliari-Modena, gara valida per la 4ª giornata di campionato.

Da mercoledì 24 (ore 10) - online e nelle ricevitorie autorizzate TicketOne - in vendita i biglietti per assistere alla partita: confermate quattro tariffe uniche a partire da 10€ nelle curve (qui tutti i dettagli). Da lunedì 29 a disposizione dei tifosi anche il ticket service di Piazza L’Unione Sarda (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20; sabato e domenica, chiuso). Sempre attiva la promozione dedicata agli Under 18, che potranno usufruire di prezzi ridotti rispetto alla tariffa intera (qui tutte le info).

Continua anche la vendita degli abbonamenti, prorogata sino al 31 agosto. Da mercoledì 24 - a partire dalle 10 - sarà possibile sottoscrivere il proprio titolo per le 18 gare casalinghe rimanenti, alle stesse tariffe delle precedenti fasi di vendita: si parte da 130€ in curva nord e sud, con prezzi speciali per Under 18 e Under 6 (clicca qui per maggiori info).