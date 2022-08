23 ago 2022

Nuova giornata di lavoro al Centro sportivo di Assemini per i rossoblù di mister Fabio Liverani, impegnati in una nuova tappa di avvicinamento alla gara di sabato prossimo contro la Spal. La seduta è iniziata in palestra con degli esercizi dedicati allo sviluppo della forza, poi attivazione atletica in campo. A seguire il gruppo ha svolto una sessione di esercitazioni focalizzate sulla tattica.

Domani, mercoledì 24, la squadra si allenerà al pomeriggio.