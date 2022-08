22 ago 2022

Il Cagliari è ritornato subito in campo per iniziare la settimana di lavoro che condurrà i rossoblù di mister Liverani alla gara in trasferta contro la Spal. La squadra, archiviata la vittoria di ieri sera all’Unipol Domus, si è allenata ad Asseminello in due gruppi.

I calciatori maggiormente impiegati in gara hanno svolto un lavoro defaticante. Per gli altri la seduta è iniziata con delle esercitazioni di attivazione, a seguire una partitella con l’Under 17. Si è allenato regolarmente Alberto Dossena.

Una nuova seduta è stata programmata per domani mattina.