POST GARA 🎙️

21 ago 2022

+ -

Prova da capitano davanti alla difesa, serata di cuore e orgoglio per la rimonta sul Cittadella nel tripudio dell'Unipol Domus. Alessandro Deiola parla così dopo il 2-1 ai veneti.

RUOLO DA PLAY

"Sono a disposizione del mister e cerco di farmi trovare sempre pronto al di là del ruolo, giocare con la fascia da capitano è ovviamente una responsabilità in più e una forte emozione. Oggi abbiamo vinto da squadra, una grande reazione in un contesto che una volta di più ci ha fatto capire che dobbiamo soffrire sempre e farci trovare pronti".

CENTROCAMPO NUTRITO

"A centrocampo cambiamo spesso posizione, il mister ci stimola e c'è competizione interna. Lavorare in allenamento con tanti giocatori, tutti di qualità e vigore, ti permette di migliorare singolarmente e collettivamente, cercando di meritarci il posto da titolare. Mancosu? Sono molto felice per lui, è forte e ci darà una grossa mano. Oggi questi tre punti, nella nostra casa davanti alla nostra gente, possono darci una carica enorme. Dobbiamo lavorare partita dopo partita senza pensare troppo in là".

CURARE IL DETTAGLIO

"Sicuramente dobbiamo migliorare, sarebbe impensabile essere perfetti, a maggior ragione oggi dopo due gare di campionato e una di Coppa Italia. Abbiamo sbagliato sul gol subito, su altre situazioni, col mister analizzeremo e correggeremo in settimana".