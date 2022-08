Lavori tattici ad Asseminello

18 ago 2022

I rossoblù sono scesi in campo questo pomeriggio per continuare la preparazione alla gara contro il Cittadella, in programma domenica 21 agosto alle ore 20.45. Dopo un’attivazione atletica la squadra ha svolto una partita tattica e in chiusura una partita a ranghi misti su campo ridotto.

Primo allenamento per il neo acquisto rossoblù Marco Mancosu che ha svolto l’intera seduta con il gruppo.

Domani, venerdì 19, il Cagliari si ritroverà di nuovo ad Asseminello: lo staff ha fissato un nuovo allenamento al mattino.