Mattéo e Lisandru Tramoni al Pisa

18 ago 2022

Il Cagliari Calcio comunica la cessione al Pisa dei calciatori Mattéo e Lisandru Tramoni che si trasferiscono a titolo definitivo.

I due fratelli corsi sono arrivati in Sardegna dall’Ajaccio nell’estate 2020. Mattéo, classe 2000, ha esordito in prima squadra il 4 ottobre 2020 in trasferta contro l’Atalanta. In tutto ha collezionato 9 presenze in rossoblù. Lisandru, classe 2003, ha totalizzato in Primavera 62 gare e 10 reti.

A entrambi l’augurio di un buon proseguimento di carriera.