18 ago 2022

È il giorno di Alberto Dossena e Vincenzo Millico: dopo i primi allenamenti agli ordini di mister Liverani, i due nuovi arrivati in casa rossoblù hanno risposto alle domande dei media dalla sala stampa dell’Unipol Domus.

Per entrambi una breve presentazione personale: “Sono un difensore forte fisicamente che predilige l’uno contro uno, mi ispiro a qui centrali che non mollano mai un centimetro, cerco di imparare dai più forti”, sono le parole di Dossena. “Amo svariare su tutto il fronte offensivo, mi piacciono i giocatori estrosi e decisivi negli ultimi 20 metri”, le dichiarazioni di Millico. Nessun dubbio sulla scelta di Cagliari: “La storia del Club parla da sé, è sufficiente entrare nel centro sportivo per rendersi conto di far parte di una società organizzata, ricca di fascino”.

Il centrale classe ’98 arriva da due buone stagioni con l’Avellino: “Questa stagione può essere quella della svolta, la Serie B è un trampolino importante. Negli ultimi due campionati sono cresciuto molto, mi auguro di poter dare una mano alla squadra per fare il meglio possibile”. Stesse sensazioni per Millico, che ha voglia di dar continuità a quanto di buono fatto con la maglia del Cosenza: “Se in passato non ho soddisfatto tutte le aspettative nei miei confronti è colpa mia, non me la prendo con la sfortuna o gli infortuni, non cerco alibi. Ora guardo avanti: qui posso continuare il mio percorso di crescita. La Società mi ha voluto fortemente, devo pensare solo a lavorare”.

La voglia di iniziare è tanta, l’impatto con il gruppo ottimo sin da subito: “Le prime impressioni sono state positive, tutti i nuovi arrivati sono stati accolti bene. I compagni più esperti possono insegnarci molto, parliamo di giocatori con una carriera di Serie A. Non vediamo l’ora di dare il nostro contributo”.