Cagliari-Torino Primavera con i tifosi

17 ago 2022

È di nuovo tempo di Primavera: i rossoblù di mister Filippi scenderanno in campo sabato 20 agosto alle 10.30 per la prima giornata di campionato contro il Torino.

Da giovedì 18 - a partire dalle ore 10 - in vendita i tagliandi per assistere alla gara dalla tribuna “Carlo Enrico Giulini” del Campo 1 di Asseminello: gli abbonati alla stagione 22/23 potranno acquistare il proprio biglietto ad 1€; 3€ per i tifosi in possesso di un tagliando per Cagliari-Cittadella. Il costo della tariffa intera è di 5€ (clicca qui per maggiori dettagli).

Biglietti disponibili online, nel ticket service di Piazza L’Unione Sarda o presso le ricevitorie autorizzate: per usufruire delle promo è necessario presentare il proprio titolo esclusivamente presso il ticket service di Piazza L'Unione Sarda.

Si accederà da via Sa Ruina: cancelli aperti dalle ore 9.30 con possibilità di parcheggio nelle aree adiacenti al Centro sportivo sino ad esaurimento posti (qui tutte le info).