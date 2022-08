Lavoro atletico e possessi

16 ago 2022

Il Cagliari si è ritrovato questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini per cominciare a lavorare in vista del Cittadella, gara in programma all’Unipol Domus domenica 21 agosto alle 20.45.

La seduta odierna, diretta da mister Fabio Liverani, è cominciata con un’attivazione atletica per proseguire con delle esercitazioni dedicate al possesso palla ed una serie di partite a tema. Si sono allenati con la squadra i due neo acquisti Alberto Dossena e Vincenzo Millico.

Domani, mercoledì 17, i rossoblù saranno impegnati in doppia seduta.