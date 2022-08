SALA STAMPA 🎙️

12 ago 2022

"Veniamo da una settimana intensa, con tutti i ragazzi partecipi e vogliosi di farsi trovare pronti. Domani capiremo a che punto siamo, anche se è l'esordio e nessun verdetto sarà definitivo". Fabio Liverani presenta così la sfida di sabato alle ore 20.45 in casa del Como, prima giornata della Serie BKT 2022-2023.

PAVOLETTI CAPITANO

"Era la scelta più giusta, condivisa dalla squadra, da me con lo staff, dalla Società . Leonardo capitano e Alessandro Deiola vice, ma ci sono molti altri ragazzi che potranno indossare la fascia quando e se necessario durante la stagione. Mi piace avere una squadra con molti leader, contano la mentalità e ciò che si fa in campo per guidare le mie scelte".

L'EMOZIONE DEL DEBUTTO

"C'è molta curiosità e voglia di mettersi alla prova, mi dispiace non poter essere in panchina causa squalifica. Le insidie alla prima giornata è difficile prevederle. Mi rassicura il modo in cui il gruppo lavora quotidianamente, l'atteggiamento che vedo nei miei giocatori. Ovviamente il risultato condiziona poi l'umore e i giudizi. Noi favoriti col Genoa? Queste pressioni vanno gestite e tramutate in energia positiva, la Serie B si decide tra marzo e aprile con la volata finale che apre qualsiasi scenario. Alla fine parla il campo, non i bookmakers".

SCELTE IN DIVENIRE

"Abbiamo un po' di assenze in difesa, con Altare squalificato e Walukiewicz infortunato. Quando abbiamo costruito la squadra c'era fiducia in ogni elemento, quindi chi andrà in campo dovrà essere sereno e forte di ciò che potrà dimostrare ai tifosi, ai compagni, alla società . Spesso una squalifica, un infortunio può anche cambiare le gerarchie e regalare sorprese positive. I dubbi e i ballottaggi, le domande su chi giocherà in questo o quel ruolo, ce li porteremo dietro per tutta la stagione. Penso sia una cosa positiva perché significa che abbiamo una rosa ricca e di qualità , per domani c'è ancora qualche decisione da prendere e ci ragioneremo da qui fino alle ore precedenti alla gara".

ECCO ROG E NANDEZ

"Marko è rimasto fermo dall'inizio per poi lavorare con un programma specifico, Nahitan è più avanti a livello di condizione. Sono due calciatori di grande livello, leader morali e tecnici, averli tra i convocati è molto importante per quello che possono dare al gruppo anche solo con la forte volontà di esserci".

COMO AMBIZIOSO

"Il Como ha una delle proprietà più facoltose, sta alzando l'asticella come molte squadre di Serie B con una campagna acquisti di primo livello. Ha puntato sulla continuità tecnica dopo la promozione dalla Serie C e adesso ha rinnovate ambizioni. Rispettiamo l'avversario ma noi abbiamo le nostre certezze, il nostro credo e il lavoro che portiamo avanti ogni giorno".

GIOVANI DI VALORE

"I nostri giovani devono rimanere gli stessi che hanno lavorato in ritiro e in avvicinamento agli impegni ufficiali. Devono continuare a mettersi a disposizione, avere voglia di migliorare secondo quelle che sono le loro caratteristiche. Io valuto ciò che vedo in allenamento, chi merita avrà le sue occasioni per portare il mattoncino alla causa".