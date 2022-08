Contini in prestito all’Olbia

11 ago 2022

Il Cagliari Calcio comunica la cessione di Gianluca Contini che si trasferisce all’Olbia sino al termine della stagione sportiva 22/23: il calciatore ha contestualmente firmato il rinnovo contrattuale che lo legherà al Club rossoblù sino al 30 giugno 2025.

Nato a Massa Marittima, di origini sarde, è entrato a far parte del vivaio del Cagliari nell’estate 2016. Classe 2001, il gol nel sangue: in tre stagioni con la Primavera ha segnato 30 reti in 82 presenze, capocannoniere del Primavera 1 20/21. Attaccate duttile, capace di svariare su tutto il fonte avanzato, ha confermato le sue qualità alla prima stagione tra i professionisti, giocata nel Legnago: con i veneti 32 partite disputate e 8 gol.

Dopo il precampionato svolto tra le fila rossoblù, ora il passaggio all’Olbia: una nuova tappa per continuare a crescere e ritagliarsi sempre maggiori spazi da protagonista.

Buona stagione Gianluca, fatti valere.