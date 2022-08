09 ago 2022

Doppia seduta al Centro sportivo di Assemini per i rossoblù di mister Liverani. Al mattino il gruppo ha iniziato a lavorare in palestra, a seguire cambi di direzione in campo ed esercitazioni tattiche per reparti. Nel pomeriggio, dopo un’attivazione coordinativa, i calciatori sono stati divisi in squadre, impegnati in una serie di partitelle giocate con sponde su campo ridotto.

Mercoledì è in programma un nuovo allenamento fissato al pomeriggio.