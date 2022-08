Rog: “Possiamo toglierci delle soddisfazioni”

09 ago 2022

+ -

Un rinnovo accolto con grande gioia da tutti i tifosi rossoblù: “Ho avuto possibilità di andar via, ma ho deciso di restare qui”, le parole di Marko Rog dalla sala stampa dell’Unipol Domus. Il croato ha scelto di prolungare il suo rapporto con il Cagliari ed è pronto ora a dare il suo contributo nel campionato ormai alle porte: “Sono a disposizione per dare il mio contributo, sarà il mister a valutare come impiegarmi”.

CAGLIARI NEL CUORE

“Ho sofferto tanto nel non poter aiutare la squadra quando c’era bisogno. Stare lontano è difficile, il secondo infortunio mi ha fatto ancora più male, dopo aver lavorato tanto per tornare. Ho scelto di restare perché mi sentivo in debito verso il Club e i tifosi che mi hanno fatto sentire sempre il loro affetto. Poi mister Liverani mi ha fatto capire che per lui ero importante. Ora possiamo toglierci delle soddisfazioni”.

SANA COMPETIZIONE

“Fa piacere essere tanti a centrocampo, il campionato sarà lungo ed è necessario farsi trovare tutti pronti. La rosa ha qualità, i nuovi arrivati stimolano una sana concorrenza. L’obiettivo di tutti è riportare il Cagliari dove merita”.

LA LINEA VERDE

“I ragazzi più giovani sanno che io per loro sono sempre disponibile. Mi sento giovane anche io nonostante sia uno dei più esperti. Il consiglio che posso dar loro è quello di lavorare duro, il calcio dei grandi è diverso dalla Primavera, ma se continueranno così si faranno valere”.

LA NAZIONALE CROATA

“Andare ai Mondiali sarà dura, in Nazionale ci sono tanti giocatori forti. Se non ci riuscirò quest’anno ho ancora tanto tempo davanti a me. Magari guadagnandomi la maglia della Croazia dopo aver riportato il Cagliari in A”.