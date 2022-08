Abbonamenti 22/23, prorogata la vendita

09 ago 2022

Per i tifosi rossoblù ancora poco più di una settimana di tempo per abbonarsi: da mercoledì 10 agosto riapre infatti la vendita degli abbonamenti 22/23. Una proroga rispetto alla data di fine campagna del 7 agosto, che al gong ha fatto registrare 5.290 titoli emessi. Sarà possibile acquistare il proprio titolo sino a venerdì 19, antivigilia di Cagliari-Cittadella.

Confermate le quattro fasce di prezzo a partire da 130€ nelle curve; continuano anche le promozioni rivolte agli Under 18 - con uno sconto del 50% sulla tariffa intera - e agli Under 6, che potranno usufruire del prezzo di 50€ per ogni settore dello stadio. Tariffe dedicate per i diversamente abili (qui tutti i dettagli).

L’abbonamento può essere acquistato online, presso il ticket service di Piazza L’Unione Sarda o nelle ricevitorie autorizzate, con la possibilità di dilazionare il pagamento: ogni abbonato riceverà una gift card del valore di 20€, che può essere utilizzata entro 6 mesi per l’acquisto di abbigliamento e/o merchandising presso il Cagliari 1920 Store di Piazza L'Unione Sarda. (clicca qui per maggiori info).