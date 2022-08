Rossoblù ai sedicesimi di Coppa Italia

05 ago 2022

+ -

Una partita rocambolesca sancisce la qualificazione del Cagliari ai sedicesimi di Coppa Italia. Finisce 3-2 contro il Perugia, passato in vantaggio per 2-1 dopo il gol di Altare in avvio e rimontato a sua volta dalle prodezze di Luvumbo e Viola. Prossimo turno il 19 ottobre contro una tra Bologna e Cosenza, che si affronteranno lunedì.

LE SCELTE

Luvumbo e Pereiro affiancano Pavoletti nel tridente offensivo. In mediana Viola gioca da mezzala sinistra con Makoumbou al centro e Lella a destra. Difesa, davanti a Radunovic, con Di Pardo, Altare, Goldaniga e Obert.

SUBITO ALTARE

Passano appena 2' e Altare incorna il vantaggio su calcio d'angolo di Viola. Seconda rete in rossoblù per il centrale, sempre più leader del gruppo. Il Cagliari spinge con convinzione e regala divertimento ai 6.305 spettatori assiepati tra Tribuna Centrale e Curva Nord. Al 9' opportunità perugina: Lisi in diagonale trova sul secondo palo Kouan con un tiro-cross, il numero 28 sbaglia sotto porta favorendo il rinvio di Altare. Al 15' Pavoletti va vicino al raddoppio, ma il colpo di testa è alto.

OCCASIONE LUVUMBO

Al 21' ancora rossoblù vicini al bis: Luvumbo si trova grande spazio sulla sinistra, diagonale fuori non di molto e che poteva diventare un assist. Il pari umbro arriva al 31': Melchiorri fugge sul filo del fuorigioco, diagonale mancino che non lascia scampo a Radunovic. Applausi e bel gesto di ringraziamento dell'ex attaccante del Cagliari tra il 2015 e il 2018. Al 40' ancora Melchiorri assapora il gol, ma il colpo di testa lambisce il palo alla sinistra di Radunovic che comunque controllava.

PRIME MOSSE

Al rientro in campo c'è Zappa per Di Pardo, prima mossa di Liverani che al 60' sceglie Lapadula per Pereiro in un Cagliari propositivo. Le occasioni arrivano con Pavoletti (destro alto dopo pochi secondi), Zappa (cross basso respinto) e Luvumbo, sempre spina nel fianco anche dall'out di destra dove viene spostato con l'ingresso di Lapadula.

PERUGIA AVANTI, LUVUMBO E LAPADULA RISPONDONO

I biancorossi passano al 67': contropiede fulminante, Melchiorri a destra crossa per Di Serio che non perdona Radunovic col mancino volante. La riscossa del Cagliari non si fa attendere: Luvumbo scappa a destra, uno contro uno con Vulikic che lo butta giù per il rigore che Lapadula non sbaglia facendo esplodere l'Unipol Domus.

BRIVIDO MELCHIORRI

All'84' Melchiorri fa correre un brivido al pubblico di casa, mandando col destro al volo la palla sulla traversa a Radunovic battuto. Poi all'87' è Di Serio a fuggire in campo aperto sbagliando la conclusione sul primo palo.

MAGIA DI VIOLA

La prodezza la tira fuori Nicholas Viola. Splendida la punizione (procurata da Lapadula) che all'88' regala il 3-2, con un sinistro a giro imparabile per Gori e in grado di fare gioire come non capitava da tempo il pubblico rossoblù.



IL TABELLINO

CAGLIARI (4-3-3): Radunovic; Di Pardo (45′ Zappa), Goldaniga, Altare, Obert (73’ Carboni); Lella (73’ Deiola), Viola, Makoumbou; Pereiro (59′ Lapadula), Pavoletti (85’ Kourfalidis), Luvumbo. A disposizione: Aresti, Ciocci, Boccia, Carboni, Palomba, Cavuoti, Faragò, Tramoni. All. Liverani.

PERUGIA (3-5-1-1): Gori; Dell’Orco, Vulikic, Sgarbi; Righetti (65′ Paz), Vulic, Casasola, Lisi (65′ Di Serio), Iannoni; Oulai; Melchiorri. A disposizione: Moro, Angoni, Baldi, Cicioni, Ghion, Giunti, Vano, Sulejmani. All. Castori.

ARBITRO: Matteo Gualtieri di Asti

RETI: 2′ Altare, 31′ Melchiorri (P), 67′ Di Serio (P), 80’ Lapadula rig., 89′ Viola

AMMONITI: Iannoni, Righetti.