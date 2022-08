I convocati per Cagliari-Perugia

05 ago 2022

Sono 23 i rossoblù convocati da mister Liverani per i trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa contro il Perugia: rientra in gruppo Ciocci, riposo precauzionale per Walukiewicz fermato da una contusione alla coscia sinistra.

Portieri: 1 Radunović, 18 Aresti, 22 Ciocci

Difensori: 2 Palomba, 3 Goldaniga, 15 Altare, 16 Carboni, 26 Boccia, 28 Zappa, 33 Obert, 99 Di Pardo

Centrocampisti: 10 Viola, 14 Deiola, 21 Cavuoti, 23 Lella, 24 Faragò, 29 Makoumbou, 39 Kourfalidis

Attaccanti: 9 Lapadula, 20 Gastón Pereiro, 27 L. Tramoni, 30 Pavoletti, 77 Luvumbo