Insieme a Fondazione Mont’e Prama

04 ago 2022

A partire dalla gara di Coppa Italia e per tutto il campionato 22/23 un nuovo logo si aggiunge a quelli già presenti sulla maglia del Cagliari: è quello della Fondazione Mont’e Prama. All’interno di un percorso intrapreso con orgoglio dal Club in questi anni, l’obiettivo è contribuire a dar risalto e valorizzare le eccellenze della nostra Isola in Italia e all’estero.

La Fondazione Mont’e Prama, nell’ambito del progetto di studio e varo di mirate campagne di comunicazione, finalizzate a posizionare i beni archeologici del Sinis e dell’intera Sardegna sul mercato italiano e internazionale, svolgerà un’articolata campagna in stretta collaborazione con Cagliari Calcio e Dinamo Banco di Sardegna Sassari, i due più importanti sodalizi professionisti sardi.

Oltre al logo sulla maglia del Cagliari, sono previste una serie di attività di promozione organizzate in occasione delle gare giocate dai rossoblù in trasferta nelle città di Palermo, Bari, Brescia, Venezia, Genova e Parma e dalla Dinamo a Salonicco, Digione, Milano, Bologna, Napoli, Trieste.

Per il presidente Tommaso Giulini “l’accordo con la Fondazione Mont’e Prama conferma il ruolo di una società come la nostra, carica di tradizione e bene identitario sentito come proprio da tutti i sardi, in un quadro più ampio di crescita dell’Isola. La partenza della nuova stagione, che deve essere di rinascita sia sportiva che legata ai valori sportivi, ci vede ai nastri di partenza con un nuovo simbolo sul petto, vissuto con l’orgoglio di chi è depositario di una storia antica e prestigiosa: i Giganti di pietra indossano la maglia che fu di Gigi Riva e degli eroi dello scudetto, di Gianfranco Zola e di tanti altri ragazzi sardi che l’hanno onorata con il loro attaccamento”.

“Si tratta di un importante momento di collaborazione, nel quale il mondo della cultura e dello sport si incontrano per promuovere congiuntamente l’immagine della Sardegna - dichiara Anthony Muroni, presidente della Fondazione Mont’e Prama -. Ringrazio il Cagliari calcio e la Dinamo Banco di Sardegna Sassari per aver sposato il modello dell’accordo di sistema, in cui ogni soggetto partecipa attivamente alla crescita del brand integrato Sardegna: le dodici vetrine che il mondo della promozione dei beni archeologici aprirà in Italia e in Europa in occasione di altrettanti prestigiosi eventi sportivi si inseriscono all’interno di una pianificazione triennale di promozione e comunicazione, che si affianca agli investimenti della Fondazione nel campo della ricerca, delle infrastrutture e della valorizzazione del Parco archeologico naturale del Sinis, nell’ottica di una diffusa rete di collaborazione con gli altri musei e siti dell’Isola”.