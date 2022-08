I numeri di maglia per la stagione 22/23

04 ago 2022

Sono stati ufficializzati i numeri di maglia dei rossoblù per la stagione 22/23. Tra le novità rispetto allo scorso campionato la scelta di Nahitan Nández: l’uruguaiano prende la 8. Boris Radunović opta per la tradizionale numero 1 del portiere. Tra i nuovi arrivati Gianluca Lapadula ha scelto la 9, la maglia del centravanti per antonomasia. Per Nicolas Viola la 10, tecnica e fantasia; il numero più alto sarà quello di Alessandro Di Pardo con la 99.

Di seguito la lista completa: