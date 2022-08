Partite a tema

03 ago 2022

+ -

Due giorni al primo impegno ufficiale della stagione: i rossoblù sono scesi in campo oggi ad Asseminello per proseguire la preparazione in vista della gara di Coppa Italia all’Unipol Domus, in programma venerdì alle 17.45.

La seduta di questo pomeriggio è iniziata con delle esercitazioni di attivazione, seguiti da un lavoro di tipo atletico. Spazio alla tattica, poi serie di partitelle giocate su campo ridotto. Si è allenato regolarmente con il gruppo Alessandro Deiola.

Giovedì, alla vigilia del match, è in programma una nuova seduta. Al mattino mister Liverani incontrerà i media per presentare la gara contro il Perugia. L’appuntamento è alle 11.30: la conferenza verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Club.