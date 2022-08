Rinascente nuovo fashion sponsor del Cagliari Calcio

03 ago 2022

Il Cagliari Calcio è lieto di comunicare l’accordo con Rinascente, che diventa nuovo fashion sponsor del Club: durante la stagione 22/23 gli abiti di rappresentanza di giocatori e dirigenti saranno forniti dallo store Rinascente di Via Roma, punto di riferimento per la città di Cagliari dal 1931, e saranno a firma del brand made in Italy Manuel Ritz.

La collaborazione prevede inoltre l’apertura presso il quarto piano dello store di un corner Cagliari Calcio, con a disposizione abbigliamento ufficiale e merchandising del club rossoblù. Un motivo in più per visitare lo storico store nel cuore del capoluogo sardo.

“La partnership con Rinascente - dichiara la Responsabile marketing e comunicazione del Cagliari Calcio, Federica Vargiu - ci unisce ad una realtà del settore tra le più importanti al mondo, che da quasi un secolo ha scelto di investire su Cagliari. Con il suo caratteristico palazzo di via Roma, inserito tra i luoghi simbolo della città, Rinascente è diventata negli anni un punto di riferimento per i cagliaritani, accompagnandoli nella vita di tutti i giorni. Un legame con il territorio che in virtù di questo accordo si rafforza ulteriormente”.

“La nostra visione di Department Store - spiega Salvatore Garro, Sales & HR Director di Rinascente - va oltre la semplice esperienza di shopping: è essere in commistione col territorio, motore di modernità e innovazione, luogo dove succedono le cose che non ti aspetti. Rinascente è in prima linea nel supportare il mondo dello sport e per farlo ha scelto di intraprendere questa partnership con Cagliari Calcio che è una delle società sportive più fortemente radicate sul territorio. Come il nostro store, il Cagliari Calcio è uno dei simboli di Cagliari e con questa partnership prosegue l’impegno di Rinascente all’insegna della filosofia “Per la città, con la città, nella città”. È anche grazie a questa partnership che vediamo saldarsi sempre più il legame tra il Department e il territorio”.