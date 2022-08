02 ago 2022

+ -

Nuova giornata di lavoro per la squadra al Centro sportivo di Assemini, in vista della gara di Coppa Italia all’Unipol Domus. L’allenamento di oggi: dopo un’attivazione svolta in palestra, i rossoblù hanno svolto delle esercitazioni dedicate a tecnica e tattica: la seduta si è conclusa con una gara a tema e una partitella giocata su campo ridotto.

Mercoledì è in programma una nuova sessione di lavoro, fissata dallo staff al pomeriggio.