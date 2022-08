01 ago 2022

L’arbitro Matteo Gualtieri è stato designato per dirigere l’incontro tra Cagliari e Perugia, gara valida per trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa 22/23, in programma venerdì 5 agosto alle 17.45 all’Unipol Domus.

Sarà coadiuvato dagli assistenti Gianluca Sechi di Sassari e Andrea Niedda di Ozieri.

Quarto ufficiale Luca Cherchi di Carbonia.

Addetti al VAR Antonio Di Martino (Teramo) e Mauro Galetto (Rovigo).