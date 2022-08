Deiola sino al 2025

01 ago 2022

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Alessandro Deiola che ha firmato un nuovo accordo con il Club sino al 30 giugno 2025.

Classe 1995, sardo di San Gavino Monreale, è cresciuto con la maglia rossoblù appicciata addosso: tifoso e calciatore del Cagliari, un percorso che dal Settore giovanile lo ha portato sino alla prima squadra, con cui ha totalizzato sinora 104 presenze in competizioni ufficiali.

Guerriero del centrocampo, corsa, grinta e lotta al servizio dei compagni. Oltre che con le sue prestazioni, nell’ultima stagione ha saputo essere determinate anche in zona gol: ben 6 quelli realizzati, spesso decisivi. A segno in Coppa Italia contro Pisa e Cittadella, dove ha contribuito così al passaggio del turno, le sue reti in campionato hanno portato i tre punti contro Sampdoria (1-2), Torino (1-2) e Sassuolo (1-0).

Il gol contro i granata di certo quello più memorabile: gran tiro di sinistro da fuori area che si insacca all’angolino, l’emozionante corsa ad abbracciare i tifosi rossoblù nel Settore ospiti.

Ora è tempo di nuove sfide: avanti insieme, Alessandro.