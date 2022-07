Sviluppi offensivi

29 lug 2022

Nuova giornata di lavoro per i rossoblù al Centro sportivo di Assemini: squadra divisa in due gruppi che si sono alternati tra palestra e campo. Esercitazioni dedicate allo sviluppo della forza, poi spazio alla tattica con sviluppi in fase offensiva. Si è allenato regolarmente con il gruppo Edoardo Goldaniga.

Domani nuova seduta al mattino, alla vigilia dell’ultima gara amichevole del precampionato: i rossoblù domenica saranno di scena a Leeds, contro una compagine che milita in Premier League. Variazione sull’orario: la gara avrà inizio alle 18.45 locali (19.45 in Italia).