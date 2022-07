Lavoro atletico e tecnica

28 lug 2022

Rientrato nella notte da Strasburgo, dopo la vittoria per 2-1 in amichevole (qui gli highlights), il Cagliari si è allenato oggi al Centro sportivo di Assemini. La squadra è stata divisa da mister Liverani in due gruppi: i calciatori più impiegati in gara ieri sera hanno svolto un lavoro di scarico in palestra.

Per gli altri, attivazione ed esercitazioni che hanno abbinato tecnica, conclusioni a rete e parte atletica. Tra i rossoblù in campo il neo acquisto Gianluca Lapadula, al suo primo allenamento ad Asseminello.

Lo staff ha fissato una nuova sessione per venerdì 29, in programma al mattino.