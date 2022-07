Altare: "Continuiamo a lavorare"

27 lug 2022

Soddisfazione e voglia di proseguire con il lavoro nelle considerazioni di Giorgio Altare al termine dell’amichevole vinta con lo Strasburgo. Di seguito le sue parole:

PASSO DOPO PASSO

“Abbiamo giocato una bella partita, approcciata nel modo giusto sin da subito. Stiamo mettendo in pratica quello che il mister ci chiede in settimana, passo dopo passo costruiremo il nostro percorso. Per ottenere grandi obiettivi bisogna ragionare da gruppo unito e compatto, correre per il compagno quando necessario: avanti così”.

VOGLIA DI INIZIARE

“Sento il dovere di trasmettere ai ragazzi più giovani l’importanza del lavoro e dello spirito di sacrificio. Dopo l’amichevole con il Leeds ci aspetta il primo incontro ufficiale, in Coppa Italia contro il Perugia: abbiamo voglia di iniziare e dare una risposta positiva ai tifosi”.