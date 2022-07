Cagliari corsaro a Strasburgo

27 lug 2022

Il Cagliari si regala una bella vittoria nell'amichevole contro lo Strasburgo: 2-1 il risultato maturato grazie ai gol di Desogus e Pavoletti nel primo tempo. I rossoblù tornano dalla Francia soddisfatti, con la giusta carica per proseguire al meglio il precampionato: prossimo appuntamento domenica 31 luglio per l'amichevole con il Leeds (ore 19 italiane).

LAPADULA RAGGIUNGE IL GRUPPO

Mister Liverani ha accolto in gruppo il nuovo arrivato Gianluca Lapadula, per lui lavoro nel pre-gara in attesa di poter scendere in campo con i compagni. Di seguito gli undici titolari: in porta gioca Radunovic; difesa a 4 con Zappa, Altare, Walukiewicz e Obert. Mediana affidata a Lella e Makoumbou, con Viola in cabina di regia. Davanti Desogus e Pereiro a sostegno di capitan Pavoletti.

SUBITO AVANTI CON DESOGUS

Bastano cinque minuti al Cagliari per passare in vantaggio: il gol, straordinario, è di Desogus. Movimento a rientrare dalla sinistra del ragazzo di Gergei e destro che si insacca all’angolino per l’1-0 ospite. All’11’ il portiere di casa rischia di combinare un pasticcio sulla conclusione centrale di Pavoletti, lo salva il palo.

PAVOLETTI SIGLA IL RADDOPPIO

I rossoblù, oggi in campo con la terza maglia, continuano a spingere sull’acceleratore e al 18’ si portano avanti di due reti grazie a un’incornata di Pavoletti da calcio d’angolo. Risponde un minuto più tardi lo Strasburgo con Thomasson, che riceve in area e non sbaglia per l’1-2.

CAGLIARI AVANTI ALL’INTERVALLO

Alla mezz’ora lo Strasburgo ha l’occasione del pari: fuori di un soffio il tentativo di Sahi a tu per tu con Radunovic. Poco prima dell'intervallo Gaston Pereiro, servito da Desogus, manda di poco a lato con il mancino: si va al riposo con il Cagliari avanti di uno.

VINCE IL CAGLIARI

A un primo tempo vivace fa contraltare una ripresa a ritmi blandi: il Cagliari gestisce con sapienza il vantaggio e al 61’ Luvumbo - neo entrato - sfiora il 3-1 con il mancino. Passata l’ora di gioco mister Liverani dà il via alla consueta girandola di cambi. Ancora Luvumbo pericoloso poco prima della fine: si spegne sul palo la sua conclusione. Il triplice sancisce la vittoria rossoblù.



IL TABELLINO

STRASBURGO-CAGLIARI 1-2

STRASBURGO: Sels; Senaya (72’ Doukoré), Nyamsi (72’ Nuss), Djiku (82’ Perrin), Le Marchand; Lienard, Prcic, Aholou (46' Bellegarde); Thomasson, Sahi-Dion (46' Gameiro, 80’ Diarra); Ajorque (64' Diallo). A disposizione: Kawashima, Risser, Kandil. All. Julien Stéphan.

CAGLIARI: Radunović (46' Aresti); Zappa (60' Di Pardo), Altare, Walukiewicz (90' Boccia), Obert (60' Carboni); Makoumbou, Viola (54' Faragò), Lella (60' Kourfalidis); Pereiro (71' Pulina), Pavoletti (60' Luvumbo) Desogus (60' L.Tramoni). A disposizione: Lolic, Palomba, Cavuoti, Contini. All. Fabio Liverani

ARBITRO: Aurielen Petit (Lang-Lombard)

AMMONIZIONI: Liverani (all.)

RETI: 5’ Desogus (C), 18’ Pavoletti (C), 19’ Thomasson (S)