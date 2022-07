La nuova maglia gara “Third”

27 lug 2022

Si conclude la presentazione delle maglie gara della stagione 22/23 realizzate per il Cagliari Calcio da EYE Sport. Dopo quelle “Home” ed “Away” ecco la “Third”, indossata per la prima volta stasera in occasione dell’amichevole internazionale contro il Racing Strasburgo. Anche in questo caso a caratterizzarla sono i richiami all’Isola.

Il suo design riprende quello del logo Sardegna, marchio registrato della Regione, con una trasparenza gialla che rende omogeneo il colore principale della maglia. Il colletto blu è alla coreana, i bordi delle maniche presentano degli inserti rosso e blu.

Sul petto lo stemma monocromo su base bianca del Cagliari, realizzato in silicone, e il logo EYE ricamato. Negli spacchetti laterali una fettuccia riporta l’anno dello Scudetto 1969/70, ricordato anche nel retro del colletto.

La maglia è realizzata in poly bi-elastic di origine riciclata, rifinito poi con trattamento wicking che consente un’efficace traspirazione e una rapida asciugatura. Anche il packaging - personalizzato con degli hang tag in cartoncino con il logo Cagliari Calcio in rilievo - è ecosostenibile, prodotto con amido di mais, biodegradabile e plastic-free.

Le maglie sono in vendita da oggi, online negli e-commerce di Cagliari Calcio ed EYE Sport e in tutti i Cagliari 1920 Store e punti vendita EYE Sport.