Cagliari-Perugia, i biglietti

26 lug 2022

+ -

Il primo impegno ufficiale della stagione è alle porte: venerdì 5 agosto alle 17:45 si gioca all’Unipol Domus Cagliari-Perugia, gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa.

Da oggi - a partire dalle 16 - sarà possibile acquistare i biglietti per assistere alla partita: due i settori aperti, Curva Nord e Tribuna, al rispettivo prezzo di 5€ e 15€ (qui tutti i dettagli).

È attiva una promozione dedicata agli abbonati 22/23, che potranno acquistare il proprio tagliando a 1€; stesso prezzo per gli Under 18. I biglietti sono disponibili online sul circuito TicketOne, nel ticket service di Piazza L’Unione Sarda (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20; sabato e domenica, chiuso) o presso le ricevitorie autorizzate (clicca qui per maggiori info).