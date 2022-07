Radunovic: "Dobbiamo farci trovare pronti"

23 lug 2022

Boris Radunovic è stato protagonista di un’ottima prestazione nella gara con l’Olbia: queste le sue parole al termine del “Trofeo Sardegna”.

UN’OPPORTUNITÀ DA SFRUTTARE

“Per me quella di quest’anno è una grande opportunità, devo dimostrare in campo di meritarmela. Sto facendo di tutto per cominciare bene dall’inizio”.

LAVORO DURO

“Ci stiamo impegnando tanto, in allenamento nessuno molla un centimetro. Tra venti giorni comincia il campionato, prima ci sarà la Coppa Italia: dobbiamo farci trovare pronti”.

UN GRUPPO NUOVO

“Il nostro è un gruppo nuovo, composto da molti giovani. Dobbiamo ripartire dopo la delusione della scorsa stagione dimostrando di essere una squadra forte”.