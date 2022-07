Liverani: "Avanti nel nostro percorso"

23 lug 2022

+ -

Mister Liverani ha incontrato i media al termine del 3-0 contro l’Olbia nel “Trofeo Sardegna”, ultima tappa della terza settimana di preparazione precampionato: “Abbiamo giocato un’ottima ora di calcio, ci vuole tempo e lavoro per assimilare quanto fatto sinora”.

PRIMI BILANCI

“Sono contento, ci troviamo a buon punto con la preparazione, in linea con le aspettative se non meglio. Dobbiamo continuare ad amalgamare le nostre qualità tecnico-tattiche all’intensità: se ciò accade allora si può far bene”.

L’IMPORTANZA DEI GIOVANI

“I ragazzi giovani hanno alti e bassi, è normale. Commettono dei peccati di gioventù, ma sono intelligenti e concentrati. Hanno voglia di mettermi in difficoltà nelle scelte, in un campionato lungo e dispendioso potranno essere una pedina fondamentale”.

UN PERCORSO DI SQUADRA

“Chi è partito dal primo giorno di ritiro senza fermarsi in questo momento è ovviamente più avanti. Per consolidare un’idea di squadra ci vuole del tempo, ma stiamo lavorando bene e il nostro sarà un percorso in crescendo”.